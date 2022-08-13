Yine sürat

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğazköy’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Ercan Biçer olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu 26 yaşındaki arkadaşı Mehmet Yapıcı ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre 12 Ağustos saat 01.15 sıralarında yönetimindeki FV 333 plakalı araçla Atatürk Caddesi üzerinde süratli şekilde seyreden Ercan Biçer, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak, banket içerisindeki selvi ağacına çarptı. Kazanın ardından olay yerine giden 112 sağlık ekibi sürücü Ercan Biçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yapıcı ise ağır yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ercan Biçer’in, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenildi. İyiliği, yardımseverliği ve saygısı ile bilinen genç çevresi tarafından da çok seviliyordu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.