Cennet ada

Doğa ve denizle iç içe keyifli anlar geçirmek ruh ve beden sağlığına iyi geliyor. Kuzey Kıbrıs’ta bireysel girişimlerle oluşturulan yürüyüş grupları özellikle hafta sonları yeşillik alanları geziyor, tarihi yerleri ziyaret ediyor. Birlikte yürümek için bir araya gelen onlarca kişi genellikle Alevkayası, Buffavento Kalesi, orman ve dağ manzaralı yerleri tercih ediyor.

Yürüyüşe katılanlardan bazıları ev köpeklerini de yanlarına alabiliyor. Sağlık açısından oldukça faydalı olan yürüyüş etkinliğine 12 yaş üstü herkes katılabiliyor.

Birçok kişi doğa ile iç içe vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları da hafta sonunu denizde yüzerek değerlendiriyor.



