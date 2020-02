Ortam gerildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ünlü İngiliz gazetesi The Guardian’a yaptığı açıklama Türkiye’den sert tepki gördü. Akıncı söz konusu açıklamasında; Hatay’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan ve 1939’da Türkiye’ye bağlanmasını onaylayan Tayfur Sökmen’den söz ederek “İkinci Tayfur Sökmen olmayacağım” diyerek, AB içinde birleşik bir Kıbrıs hedefinden söz etti. Akıncı’nın açıklamasına çok sayıda KKTC vatandaşı sosyal medyadan destek verdi.

Akıncı’nın açıklamasına Türkiye’den ilk tepkiyi MHP lideri Devlet Bahçeli verdi. Bahçeli, Akıncı’yı istifaya davet ederken; AK Parti Sözcüsü Sözcüsü Ömer Çelik “Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz” dedi ve Akıncı’nın özür dilemesini istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla Türkiye’nin KKTC’de seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına sert karşılık vererek Akıncı’nın şerefli bir gazi olduğunu söyledi. Burcu “Devlet Bahçeli’ye hakaretlerinin tümünü iade ediyoruz” derken, Başbakan Ersin Tatar, Akıncı’nın açıklamalarının ‘seçimi kazanmaya yönelik’ olduğunu söyledi. CTP’nin açıklamasında ise “kimden ve nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine, iradesine yapılacak tüm müdahaleleri reddediyoruz” denildi.

Tatar: Cevabını sandıkta alacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz Gazetesi The Guardian’daki röportajını eleştiren Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Akıncı’nın açıklamalarını “seçimi kazanmaya yönelik” ve “yanlış” diye niteledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı’nın buna rağmen Türkiye’nin KKTC’yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı’yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir” dedi.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır.

Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir.

Bunun en son örneği, Sayın Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir.

Sayın Akıncı maalesef Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve nerdeyse Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır.

Sayın Akıncı’nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye’ye yönelik eleştireler yöneltmesinin seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır.

