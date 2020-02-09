5 tutuklu var

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Akçay’da gürültü yüzünden meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel, Aşkın Sarıgüzel ve Ali Demir dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlılar Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel, Aşkın Sarıgüzel ile diğer taraf olan zanlı Ali Demir ve Muharrem Demir’in gürültü nedeni ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında İsa Sarıgüzel’in Muharrem Demir'in sol göğüs kafesinin 3-4 cm alt karın boşluğuna bıçak sokup yaraladığını mahkemeye aktardı.

Zanlı Muhammed Demir’in olayın ardından hastaneye kaldırılıp operasyon geçirdiğini ve müşahede altında tutulduğunu belirten polis, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların vermiş oldukları ifadelerinin araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.