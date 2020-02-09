Soruşturma başlatıldı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye giriş yapmak isterken yakalan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain’in 08 Şubat 2020 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmada Güney Kıbrıs’a nasıl geçiş yaptıklarının araştırılacağını belirterek 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi..