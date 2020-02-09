Trodos değil Görneç

Ülkede etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek bölgelere yağan kar, Alevkayası ve Görneç’te de etkili oldu. Karla kaplı ormanlık alana akın eden vatandaşlar beyazlara bürünmüş doğada keyifli bir gün geçirdi. Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, yağan karın ardından birçok vatandaşın bölgeye geldiğini söyledi. “Vatandaşların kimi beyazlara bürünen ormanlık alanda fotoğraf çektirdi, kimi de ateşte demlediği çay ve yanlarında getirdikleri zivaniyayı içerek hem içlerini ısıttı hem de güzel bir gün geçirdi” diyen Akçagil, karla birlikte güzel bir manzaranın oluştuğunu ifade etti.

Karın keyfini çıkarmak için ailecek bölgeye gelen bir vatandaş ise “Karın keyfi Trodos’ta değil Görneç’te çıkar. Kuzey Kıbrıs’ta çok da sık görmediğimiz doğal bir güzellikte ailecek harika bir gün geçirdik” dedi.

Beşparmak Dağı’nın yanı sıra Alevkayası’da dün beyazlara bürünen bölgeler arasındaydı. Birçok vatandaş bölgeye giderek karların içinde piknik yaptı.

Bugün yılın en soğuk günü olacak

Öte yandan, Diyalog Medya Meteoroloji editörü Fehmi Oktay, Ülkede etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün de devam edeceğini söyledi. “9 Şubat, 2020’deki en soğuk gün olacak” diyen Oktay, özellikle yaşlı, çocuk ve hastaların bugün dışarıya çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Trodos’a giden yollar kapandı

Bu arada Güney Kıbrıs’taki Trodos’a giden bütün yolların, kar yağışı yüzünden dün sabahtan itibaren kapandığı haber verildi.

Rum polisinin konuyla ilgili açıklamasına yer veren Rum haber kaynakları, kar yağışı ve buzlanma yüzünden, dağlık bölgelerdeki yolların ise yalnızca dört çekişli veya zincirli araçlara açık olduğunu duyurdu. Kuzey Kıbrıs’tan güneye giden birçok vatandaş Trodos yolunun kapalı olması nedeniyle geri döndü.