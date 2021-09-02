Özyiğit: Korkmuyoruz ama gereği yok

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, seçim barajı ve erkeç seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. TDP’nin seçim barajı yüzde 10 dahi olsa, bunu aşacak yeterli güçte olduğunu ifade eden Özyiğit, “Biz korkmuyoruz ama baraj tamamen ortadan kalmalıdır” dedi.

TDP lideri Özyiğit şunları söyledi:

“Yüzde 10 baraj olsa dahi partimiz rahatlıkla geçecektir. TDP seçimlerde güçlü bir gurup olarak meclise gelecektir. Bu güçlü gurup hükümetin oluşumunu belirleyecektir. Bizim baraj endişemiz yoktur. Ama eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer düşüncelere saygı duyuyorsak baraj tamamen kalkmalıdır. Çarşaf liste gündeme geldiğinde siyasi partiler yasasında öngörülen değişiklikte ‘yüzde 3’ün üzerinde oy alan parti her ay devletten bir milletvekili bazında ödenek alır’ ifadesi vardı. Demek ki yüzde 3’ün üzerinde oy alan parti devletten yardım alabiliyorsa neden barajı düşürmeyi değil de yükseltmeyi düşünüyoruz. Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönmeye hazırlanıyor. Türkiye atılan adımı geri çevirmeye çalışıyor. Biz de iki partili sisteme mi gidilmeye çalışılıyor?.

Seçim kurultaydan sonra olur

Özyiğit 2022 yılı nisan ayında yapılması öngörülen erken seçimin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayının ardından yapılacağını tahmin ettiğini söyledi. Özyiğit, “Yılbaşı dolaylarında bir seçim olacağı düşüncesindeyim. UBP içerisinde çalkantı var, 4 parçaya bölündü. Bu şekilde daha fazla hükümeti götüremez. Bana göre UBP kurultayından sonra seçim olur” dedi.