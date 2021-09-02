Güney'de önemli olan sağlık

Güney Kıbrıs’ta bazı vatandaşların koronavirüsle mücadele önlemleri aleyhine Rum mahkemelerine yaptıkları başvuruların birer birer reddedildiği belirtilirken, SafePass uygulamasının kontrolü için kullanılacak “CovScan” uygulamasının ise yürürlüğe girdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bazı kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan “Safepass”, maske takma zorunluluğu ve kapanma uygulamaları gibi önlemler aleyhine açtıkları davaların birer birer düşmeye başladığını yazdı.

Gazete, 67 kişinin ortaklaşa yaptığı, “okullara girişte Safepass gösterilmesi zorunluluğunun anayasaya aykırı olduğu” başvurusunun dün mahkemece reddedildiğini belirtirken, vatandaşlar tarafından zorunlu maske kullanımı, kapanma vs. gibi diğer önlemlere karşı yapılan birçok başvurunun da benzer şekilde reddedildiklerini aktardı.

Habere göre mahkeme kararında, kamu sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, “AB Dijital Korona Sertifikasının” kontrolünün şirketler ve kişiler tarafından yapılabilmesi adına “CovScan Cyprus” isimli bir uygulamanın hizmete girdiğini yazdı.

Gazete, AB Dijital Korona Sertifikalarının” kontrolünün kolaylaştırılmasını amaçlayan uygulamanın “Android” tabanlı olduğu ve “Google Play’den” ücretsiz indirilebildiğini belirterek, söz konusu uygulamayla, yazılı veya dijital sertifikalarda yer alan QR kodunun okutulabileceği ve belgenin durumunun görülebileceğini aktardı.

Habere göre, QR kodunun okutulmasının ardından sonucun “yeşil” çıkması; belgenin geçerli ve aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişi, “sarı” çıkması; belgenin geçerli ve negatif PCR veya antijen testi, “kırmızı” çıkması ise geçersiz belge anlamına geliyor.

Gazete, aşı sertifikasının ilk dozdan itibaren bir yıl, hastalık geçirmiş kişilerin sertifikasının ilk pozitif test sonucunda itibaren 6 ay ve PCR/antijen testlerinin ise sonuçtan 72 saat sonrasına kadar geçerli olduğunu da vurguladı.

Öğrencilere Safepass şartı

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilk ve orta dereceli okullarda uygulanacak koronavirüs prosedürlerini dün kamuoyuna açıkladığını yazdı.

Gazete, ilkokullarda, 12 yaş altındaki çocuklarda maske kullanımının tavsiye edildiği, özellikle dört ve beşinci sınıflardaki çocukların maske takmaya teşvik edilmesinin önerildiğini belirtirken öğretmenlerin ise, aşılı olsun ya da olmasın, tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Bu arada 12 yaş ve üzeri çocukların eğitim gördüğü ortaokullarda ise, okullara girebilmek için Safepass şartı getirildi.

Safepass sahibi olmayan öğrencilerin okula alınmayacağı belirtilen haberde, anaokulu ve ilkokulların 13 Eylül’de, ortaokul ve liselerin ise 7 Eylül’de açılacağı vurgulandı.