“Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KTBK) ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden gittiğini görmektir” diyen ABD’li Senatör Menendez’e “Bu, gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalidir” yanıtını verdi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaretinde askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Şeref Salonu’nda “Ziyaret Defteri”ni imzaladıktan sonra KTBK Müzesi’ni gezdi. Müzede Tatar’a Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve 20 Temmuz Barış Harekatı ile ilgili bilgiler verildi, belge ve dökümanlar gösterildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, subay ve astsubaylara hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunurken, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden gittiğini görmektir” diyen ABD’li Senatör Menendez’e yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

“Silahlanma faaliyetlerine devam eden Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin en büyük hedefi Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmak ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmaktır. Bu, gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalidir ve ikinci bir Girit faciası Kıbrıs’ta yaşanmayacaktır.

PCR test kararı olumlu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 tarama testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin; tarama testlerinin ücretli olması yönünde aldığı kararı değiştirmesi ve çift aşılılara ücretsiz test yapılması kararı almasını değerlendirdi.

Temennim savaşların sona ermesi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Temennim savaşların sona ermesi, dünyada barışın egemen olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşların sona ermesi temennisinde bulunurken, Rum Yönetimi’ne de bir kez daha uzlaşı çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 10:36