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Corona’ya yenildiler

Kamer ve Melek isimli kız kardeşler 4 gün arayla hayatını kaybetti

Corona’ya yenildiler
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Doğancı köyünün sevilen isimleri Kamer Balkaya ve Melek Tosun isimli kız kardeşler, 4 gün arayla Coronavirüse yenik düştü.
Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kamer Balkaya 27 Ağustos tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı hastanede tedavi gören kız kardeşi Melek Tosun’da önceki gece yaşama veda etti. Kamer Balkaya, 28 Ağustos, Melek Toson ise dün Doğancı köy mezarlığında toprağa verildi. 
 

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