PCR bilmecesi yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, Ağustos ayının son haftasında Kuzey Kıbrıs’ta bin 110 Corona vakası meydana gelirken 12 kişi de hayatını kaybetti. Halen 135 kişinin Pandemi hastanesinde tedavi gördüğü, 19 kişinin de yoğun bakımda bulunduğu belirtildi. Vakalarda ve can kayıplarında yaşanan artışlar ciddi kaygılara neden olurken, KKTC’de yaşayanların sadece yüzde 51’inin aşılandığına dikkat çeken uzmanlar “salgına karşı bu şekilde mücadele edilemez” görüşünde birleşiyor. Güneyde ise çift aşılıların oranı dün itibarıyla yüzde 74,2’ye yükseldi.

Hükümetin, aşılanmayı teşvik amacıyla yeni kararlar alması gerektiği belirtilirken, aşılı kişilerden PCR ücreti alınmayacağına ilişin açıklamaya karşın bu konuda yaşanan sıkıntıların bir an önce aşılması talep ediliyor. Vatandaşlar, aşılı kişilere PCR testinin ücretsiz yapılmaması halinde sıkıntının daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

Bir haftada 12 kayıp

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı.

25 - 31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 913’ü yerel 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

Bir haftada Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerden en genci 58 yaşında kadın, en yaşlısı ise 101 yaşında kadın olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, önceki gün itibarıyla 2126 aktif vaka varken, vakalardan 135’i hastanede tedavi görüyor. Hastanedeki vakalardan 116’sı serviste, 19’u ise yoğun bakımda bulunuyor.

7 günlük ortalama vakaların hastaneye yatış oranının yüzde 5,76 olarak gösterildiği rapora göre, ortalama taburculuk süresi 13,7 gün olarak aktarıldı.

Gençlerde sık görüldü

En fazla vakaya 30 - 39 yaş arası kişilerde rastlandı. 30 - 39 yaş arasında 287 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 20-29 yaş arası 248 kişi takip etti. En az vaka ise 70 yaş üzerinde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 33 kişi hastalığa yakalandı.

Rapora göre, virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R değerinde de yükseliş var. Mart’ta 0,40, Nisan’da 0,50, Mayıs’ta 0,80, Haziran’da 1,20 ve Temmuz’da 1,60 olarak görülen R değeri, Ağustos ayında 2,00'ye çıktı.

Lefkoşa ilk sırada

Rapora göre, bir haftada Lefkoşa’da 488, Girne’de 294, Gazimağusa’da 219, Güzelyurt’ta 39, İskele’de 25 ve Lefke’de 20 vaka tespit edildi. 25 vaka ise yurt dışından geldi. Toplamda 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

Başkent riskli bölge

KKTC genelinin, çok yüksek riskli anlamında olan “kırmızı” renkte gösterildiği raporda, 100.000 kişide 54,6 ortalama günlük vaka sayısı ile Başkent Lefkoşa en riskli bölge olarak görülüyor. Lefkoşa’yı, 100.000 kişide 43,7 ortalama günlük vaka sayısı ile Girne ve 100.000 kişide 34,0 ortalama günlük vaka sayısı ile Gazimağusa takip ediyor.

Kuzey ile güney arasında ciddi fark var

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan can kayıpları ve vakalar endişeye yol açarken aşılama ve tarama çalışmalarında sıkıntı yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 51’i aşılanırken, Güney Kıbrıs’ta ise çift aşılıların oranı dün itibarıyla yüzde 74,2’ye yükseldi.

Aşısızlara yönelik ücretsiz test uygulaması başladı

Aşılama oranın düşük olmasının yanı sıra Covid-19 testleriyle ilgili ise kaos yaşanıyor. Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı son karara göre, aşılı kişiler PCR ve Antijen test ücretinden muaf tutuldu, aşısız kişilerden ise test ücreti alınması uygulaması dün itibariyle hayata geçirildi.

Aşılılardan da ücret istendi

Ancak Bakanlar Kurulu’nun testlere yönelik kararının dün geç saatlere kadar Resmi Gazete’de yayımlanmaması karmaşaya neden oldu. PCR ve Antijen testi yaptırmayan giden aşılı kişilerden de karar yayımlanmadığı gerekçesiyle ücret talep edildi. Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olan özel hastaneler ise kendilerine bakanlık tarafından test kiti gönderilmeği gerekçesiyle vatandaşlardan ücret talep etti.

Yaşanan bu karışıklık üzerine dün akşam saatlerinde aşılı ve aşısız kişilere yönelik test kararıyla ilgili yazı Resmi Gazete yayımlandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 12:06