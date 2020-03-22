Paket hazır

Raif DOĞRU

Coronavirüs krizi sonrasında okulları ve iş yerlerini 27 Mart’a kadar kapatan KKTC hükümeti ekonomik önlemlerle ilgili çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kriz öncesinde memur ve emekli maaşları için ayda 500 milyon liraya yakın ödeme yapan hükümet, Mart sonuna kadar bu miktarın ancak yarısı kadar gelir elde edeceğini hesaplıyor. Eğitim kurumları ve otellerin yanı sıra ticaret sektörünün tamamen durması yüzünden bütçede öngörülen hazine gelirlerinin elde edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, ay başında yüksek maaşlı memur ve emeklilerden maaş kesintine gidilecek. Ancak en düşük maaş 4 bin liranın altına düşmeyecek.

Devletten her ay 72 bin dolayında çek çıktığını belirten bir kaynak, geçmiş aylarda maaş ödemelerinin yerel gelirlerden ve bir miktar da Türkiye yardımlarından karşılandığını anımsatarak “önümüzdeki 3 aylık sürede böylesi bir imkan görülmüyor” dedi.

Katkı payları düşecek

KKTC hükümetinin ‘Ekonomik Önlemler Paketi’nde 13’üncü maaşların kesilmesi, hayat pahalılığının durmasının yanı sıra belediyelere katkı payından da kesinti yapılacak. Toplam 28 belediyeye yılda 480 milyon TL katkı yapılırken, bu miktar yeni düzenlemeyle oldukça aşağılara çekilecek.

BRT’ye yılda 150 milyon lira katkı yapan hükümet, bu miktarı da aşağılara çekecek; ayrıca siyasi partilere yapılan yardımları durduracak.

Partilere bilgi verilecek

Başbakan Ersin Tatar’ın, yarın açıklanması beklenen paketle ilgili olarak bugün saat 15.00’te Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarına bilgi vermesi bekleniyor. Tatar’ın bugünkü toplantıda alınacak önlemlerle ilgili olarak tüm parti liderlerinden destek isteyeceği belirtiliyor.

Bakanlar Kurulu ise yarın toplanarak paketin son şeklini ele alacak ve daha sonra kamuoyuna açıklama yapılacak.