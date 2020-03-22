‘Şimdi birlik zamanı’

Kuzey Kıbrıs’ın örnek insanı, Akçay Köy Muhtarı Uğur Dereliköylü, ihtiyaçlı aileler için düzenlediği yardım kampanyasıyla dikkat çekti. Dereliköylü, yaptığı çağrı sonucunda bazı işadamlarından gelen gıda ürünlerini ihtiyaçlı ailelere dağıtırken ibret verici bir de mesaj yayınladı.

Muhtar Derelioğlu “ülkemizin bu zor süreçten geçtiği zamanda lütfen siyaseti bırakalım, birlik beraberlik zamanıdır. Birbirimize sahip çıkalım” dedi.

Dereliköylü şöyle dedi:

“Tamer Şeker , Taner Öztaş Süleyman , Kadir Saruhan Bodamyalı , Cafer Oktan , Hüseyin Kargılı , İsmail Kılıç , Nazlı İbrahim Kızılyürek , Enmar Market Direktörü Kamil Kızılkara'nın destekleri sayesinde, köyümüzde yardıma muhtaç insanlarımıza yardım paketlerini dağıttık. Onlara çok teşekkür ediyorum.”

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü; birlik beraber olarak daha çok bütünleşmeye devam edeceklerini belirti. Bütün Kıbrıs'ın birbirine sahip çıkmasının zamanı olduğunu söyledi.