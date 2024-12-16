Panik yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da öğrencileri taşıyan körüklü otobüs seyir halindeyken aniden alev aldı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Otobüs şoförü yol kenarına park ederek, öğrencileri indirdi ve yangın söndürme cihazıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri aracın her tarafını saran alevleri söndürdü. Yangın sonucu otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın dün saat 14.00 sıralarında Haspolat bölgesinde meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre;

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait TNS 781 plakalı otobüste seyir halindeyken meydana geldi.

İçinde yolcuların bulunduğu otobüse, şoför yangın söndürme cihazıyla ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında otobüsün arka kısmı zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma sürerken, otobüsün makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024, 10:01