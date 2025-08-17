Tedavi altına alındı

Girne’de apartman balkonundan düşen 9 yaşındaki Hasan Alşan yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de, Türkoğlu Sokak’taki apartmanda sakin Hasan Alşan (E-9), önceki gün sabah 07.15 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü.

Alşan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

