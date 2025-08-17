2 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka köyünün girişinde, dün sabah Dörtyol Polis Karakolu ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 88 adet ithali yasak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında; Akın Erdem Şaşkara ile Baran Oral, gözaltına alındı. Zanlılar dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Halil İbrahim Kuş, 16 Ağustos saat 01.40’ta, Mutluyaka köyü girişinde, Akın Erdem Şaşkara’nın kullanımında bulunan ve Baran Oral’ın yolcu olarak bulunduğu aracın durdurulduğunu ve yapılan arama neticesinde; ithali yasak 88 adet elektronik sigara tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan bir miktar paraya da emare olarak el konduğunu belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Gümrüksüz makyaj malzemesi ele geçirildi

Öte yandan Girne’de gümrüksüz makyaj malzemesi ele geçirildi; bir kişi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’na tırla giriş yapan A.S. (E-70) çantada muhafaza edilen muhtelif makyaj ürünlerini gümrüğe beyan etmeden başka bir araca aktarmaya çalıştığı sırada Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

