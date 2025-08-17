Ekipler iş başında

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 251 sürücüye ceza yazılırken, 25 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde toplam bin 839 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

91 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullandı, 15 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Denetimlerde 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak, 41 sürücü sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan rapor edildi.

2 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı, 3 araç muayenesiz şekilde trafiğe çıktı, 10 araç seyrüsefer ruhsatsız olarak kullanıldı, bir sürücü tehlikeli sürüş yaptı ve 81 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

