Satışa hazırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 13 gram ağırlı-ğında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Operasyonda tutuklanan Leonard Chukwuemeka isimli Nijeryalı zanlı tutuklandı. Zanlının ikametga-hında yapılan aramada ise yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha ele geçirildi.

Zanlı Chukwuemeka, “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıka-rıldı.

Soruşturmayı yapan polis, detayları aktararak, 3 gün ek süre talep etti.

Polis, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin, zanlı Leonard Chukwuemeka’nın kullanımında bulunan ME 401 plakalı aracı şüpheli görerek durdurduğunu anlattı.

Araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı 13 paket halinde yaklaşık 13 gram ağırlığında hint-keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, zanlının suçüstü ya-kalanarak tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve emarelerin analize gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, polis talebini değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.