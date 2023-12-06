‘Parayı harcadım’

Pazarlamacı olarak çalıştığı parfümeride sattığı ürünlere karşılık müşterilerden aldığı 197 bin lirayı çalan 48 yaşındaki Günay Kedi, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği, paraları kumarda harcadığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Polis, 2022- 2023 yıllar arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir parfümeride satış elemanı olarak çalışan zanlının parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197,450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 4 Aralık 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde çaldığı parayla kumar oynadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının kumarhanede bulunma suçundan da hakkında askıda davası olduğunu belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kişinin 400 bin TL şahsi, 2 kişinin ise 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

