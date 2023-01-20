Park düzeni sağlandı

Girne Belediyesi ekipleri tarafından kentte başlatılan trafik denetimleri olumlu sonuç verdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, “Sarı çizgi ihlalleri konusunda en çok şikayet alan 5 bölgede yapılan sıkı denetimlerin sonuç vermeye başladığını görüyoruz” dedi.

Denetimlerin sorunlu diğer bölgeleri de içine katarak ve artarak devam edeceğini vurgulayan Şenkul, “Yeni park yerleri oluşturma anlamında da çalışma içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.