Daha ne olsun

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında 2019 protokolü çerçevesinde KKTC’ye verilmesi öngörülen 170 milyon liranın serbest bırakıldığı ve paranın en kısa sürede adaya ulaşacağı bildirildi.

Hükümet ortaklarını Dolmabahçe Sarayı’nda kabul eden Erdoğan’ın sıcak yaklaşımı, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Özersay ile adaylığını açıklama aşamasında olan Tatar’ı son derece mutlu etti.

Tarifeli uçakla dönüş programı olan Tatar ile Özersay’a bizzat Erdoğan’ın talimatıyla özel uçak tahsis edildi.

Diyalog’a konuşan Başbakan Ersin Tatar, ödeme emrinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyledi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini, KKTC’nin özellikle altyapı sorunlarının en üst düzeyde aktarıldığını belirten Tatar, 2020 yılına ait protokol çalışmaları konusunda net bir tarih vermedi. Tatar “çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Başbakan Tatar, dünkü görüşme sırasında KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylıkların ele alınıp, alınmadığına ilişkin bir soruya karşılık “Bu konu sohbet sırasında kısaca gündeme geldi” diyerek, detay vermedi.

Ancak Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a başarı dileyerek, Nisan ayındaki seçimlerde ikisinin de aday olmasına herhangi bir tepki göstermedi.

Tatar’ın, en kısa sürede parti meclisini toplayarak İstanbul’daki görüşme hakkında bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

Özersay: Olumlu geçti

Bu arada Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul’daki görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Özersay kısa açıklamasında şöyle dedi:

“İstanbul’da hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıyla birlikte yaptığımız görüşme olumlu geçti. Ağırlıklı olarak ekonomik konuları ve kısmen de Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldık.”

Karalama olmasın

Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı bir başka açıklamada ise ciddi uyarılarda bulundu. Özersay şöyle dedi:

“Adaylık açıklamamda şöyle demiştim: “...Adayların birbirini kötülediği ya da karaladığı değil, kendi yapabileceklerini halka anlatacağı bir süreç olması gerektiğine inanıyorum ve bu yaklaşımla hareket edeceğim”.

Bugün İstanbul Havalimanında bir Haber panosunda aday olduğuma dair dönem bir HABER’in reklam olarak gösterilmesi kamuoyunu yanıltmaktır. Bilgi kirliliğinin demokratik seçim sürecine bir faydası olmaz.

Ben yine de önümüzdeki süreçte bunu yapmayacağım çünkü halkın iradesinin algı operasyonlarının kurbanı olmadan sandığa doğru yansımasını önemsiyorum.”

Tatar ile Özersay ülkeye döndü

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği İstanbul’dan dönüşte Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Tatar ve Özersay’ı getiren özel uçakla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de KKTC’ye geldi.

Başbakan Tatar, basın toplantısında, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri, mali ve ekonomik konular ile Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri enine boyuna tartıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oktay ve Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileten Tatar, " Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

KKTC'de hizmetlerin devam etmesi, altyapı ve reel sektör gibi alanlarda beklentilerin karşılanması için Türkiye'den alınan desteğin devamı noktasında kendilerine bir takım sözler verildiğini söyleyen Tatar, "Dolayısıyla bir takım kaynak aktarımlarıyla KKTC'de önümüzdeki günlerde hareketlenme başlayacağını, yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini burada açıklayabilirim." diye konuştu.

Başbakan Tatar'a ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, ülkede hizmetlerin devamı, altyapı ve reel sektör beklentilerinin yerine getirilebilmesi için, alınan desteğin devamı noktasında verilen sözlerin bulunduğunu, kaynak aktarımının “önümüzdeki günlerde tekrar başlayacağını” açıklayabileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ı Ercan Havalimanında, Hükümet adına Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İbrahim Dağman karşıladı.