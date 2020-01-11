Dosyalar hazırlanıyor

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanarak geçtiğimiz Kasım ayında 2 yıl hapse mahkûm edilen iş insanı Bulut Akacan hakkındaki ‘yasa dışı sanal bet’le ilgili dava süreci devam ediyor.

Girne’de 9 Ağustos 2019 tarihinde FEO Elegan isimli apartmana düzenlenen operasyon sonucu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan ile tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 17 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

FEO Elegan isimli apartmana operasyon yapan polis, sitenin iki dairesinde yasa dışı sanal bet faaliyeti yürütüldüğünü tespit etmişti. Polis, sanal bet ofisinde çalışan 9 kişiyi tutuklarken, iş insanı Bulut Akacan da sitelerin sorumlusu olarak gözaltına alınmıştı. Polis, yaptığı soruşturma sonucunda Dobrabet ve Kalebet isimli iki site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit etmişti. Soruşturmanın ardından 9 zanlı teminatla serbest kalırken, iş insanı Akacan askıda davası olduğu için tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020, 14:08