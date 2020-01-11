Kokain’de artış var

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Selin Afra Gönülalan’ın evine baskın düzenledi. Operasyonda 21 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Zanlı Gönülalan ile suçla bağlantılı Eray Mehmet Vudalı tutuklandı.

İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın evinde yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, evde misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, Vudalı’nın evinde yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.