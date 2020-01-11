Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Selin Afra Gönülalan’ın evine baskın düzenledi. Operasyonda 21 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri ele geçirildi.
Zanlı Gönülalan ile suçla bağlantılı Eray Mehmet Vudalı tutuklandı.
İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada iddiaları aktaran polis, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın evinde yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Polis, evde misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.
Polis, Vudalı’nın evinde yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.
Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.
Mahkeme talebi onayladı.
Kokain’de artış var
Karaoğlanoğlu’nda operasyon gerçekleştiren narkotik ekipleri, üç tür uyuşturucu ele geçirdi
Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Selin Afra Gönülalan’ın evine baskın düzenledi. Operasyonda 21 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri ele geçirildi.
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YORUMLAR
ozlem ozogmen boyaci - 17 saat Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim