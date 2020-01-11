‘Ya para ya da ölüm’

Lefkoşa’da Pakistan uyruklu Kashif Mahmood’u kaçırıp, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp eden ve iki gün boyunca alıkoyan Usman Ali ve Hassan Raja dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı tutuklanan Muhammad İrfan Ashraf ile Ousman Ale serbest bırakıldı. Zanlı olarak tutuklanan Muhammad İrfan Ashraf ile Ousman Ale’nin suçsuz oldukları belirtildi.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı açıklanırken, Usman Ali ve Hassan Raja teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 30 Aralık 2019 tarihinde yaşanan olayda iki zanlının Kashif Mahmood’u Lefkoşa’daki evinden zorla aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Kashif Mahmood’u Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan evine götürdüklerini, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ettiklerini aktardı.

Polis, Mahmood’un alacak verecek meselesi yüzünden kaçırıldığını, Hassan Raja’nın “Eğer bana olan borcunu vermezsen seni Rum tarafına kaçırırım. Orada arkadaşım var. Seni öldürtürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve tokatladığını mahkemeye aktardı.

Hassan Raja için teminat talep edildi

Polis, Usman Ali’nin ise Mahmood’un cep telefonunu çaldığını ifade etti.

Polis, zanlı Usman Ali’nin yasal statüsü olmadığını, zanlı Hassan Raja’nın ise çalışma izinli olduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlı Usman Ali’nin 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Hassan Raja’nın ise 8 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.