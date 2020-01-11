Kanıtlar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve geçtiğimiz Salı günü Gazimağusa’da düzenlenen şafak baskınıyla yakalanan Ömer Öztürk hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, evinde ele geçirilen çok sayıda kitap, DVD, hard disk, hafıza kartı, CD ve birçok dokümanın incelemesinin sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Onbaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nde “DAEŞ” terör örgütüne üye olmak suçundan aranmakta olan zanlının kaldığı eve dün sabah 05.30 sıralarında operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ev içerisinde terör örgütüne ait olduğu düşünülen, dini içerikli çok sayıda kitabın yanı sıra, DVD, CD, hard disk, hafıza kartı ve bazı dokümanlar ele geçirdiklerini belirtti.

Öcalan’ın fotoğrafları bulunmuş

Evde bazı banka hesap defterlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Onbaşı, hafıza kartları ve CD’lerde yapılan ilk incelemelerde, PKK terör örgütü bayrağı ile bölücübaşı Abdullah Öcalan resimlerinin de tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının evinde ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, 4 gün ek süre etti.

Mahkeme talebi kabul etti.