Tümü cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Girne ve Gazimağusa bölgesinde birçok evden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan 5 kişilik hırsızlık çetesi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlıların Girne’de 8, Gazimağusa’da da 3 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların iki bölgedeki toplam 11 evden 12 bin 400 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları açıklandı. Zanlıların tasarrufunda kime ait olduğu ve nereden alındığı bilinmeyen 8 bin TL değerinde ziynet eşyası ve kol saati de ele geçirildi. Ayrıca zanlılardan Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener’in ülkede 3 aydır kaçak yaşam sürdükleri, yasa dışı yollardan güneye gidip geldikleri de tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 17 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne’de 8, Gazimağusa’da da 3 evden hırsızlık yaptıklarını ifade etti. Polis, zanlıların Girne’deki 8 evden toplam 8 bin 500 TL, Gazimağusa’daki 3 evden de toplam 3 bin 900 TL değerinde ziynet eşyası ve kol saati çaldıklarını ifade etti.

Polis, zanlı Neşe Demirel’in 24 Aralık tarihinde Girne’de çalıntı bir saati kuyumcuya satmak isterken tespit edildiğini, takibe alındığını, tam park halindeki araca binerken yakalandığını ifade etti.

Polis, Serhan Yıldırım, Osman Aydın ve Uğur Bayraktar’ın da araçta tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların kaldığı yere gidildiğini, Zeki Yener’in de orada tespit edildiğini kaydeden polis, çalıntı saatler ve ziynet eşyalarının da bulunduğunu ifade etti.

Polis, ayrıca zanlıların aracının arka kısmında çekiç de bulduklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların çaldıkları bazı takıları Gazimağusa ve Lefkoşa’daki kuyumculara sattıklarının belirlendiğini aktardı.

45 gün cezaevi…

Polis, zanlılardan Serhan Yıldırım ve Zeki Yener’in ifade verdiklerini belirtti.

Tüm zanlıların kaçak yollardan güneye gidip geldiklerini de kaydeden polis, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener’in ülkede 3 aydır kaçak yaşam sürdüklerini söyledi. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.