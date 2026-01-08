Patika’dan Orman Dairesi’ne “ücret” tepkisi

Patika Doğa Sporları Derneği, 6 Aralık’ta Alevkayası Piknik Alanı’nda düzenlenen kamp etkinliğinin ardından Orman Dairesi tarafından talep edilen ve kamuoyunda tartışma yaratan “ormandan faydalanma” ücretlerine ilişkin sürece dair yeniden kamuoyu bilgilendirme metnini yayımladı.

Dernek, Orman Dairesi’nden iletilen resmî dilekçe yanıtı ve ekleri doğrultusunda hazırlanan açıklamada, söz konusu uygulamanın hukuki, anayasal ve toplumsal boyutlarının ayrıntılı biçimde ele alındığını belirtti. Açıklamada, idarenin yanıtının yeni hukuki sorular doğurduğu, yetki kullanımına ilişkin ciddi belirsizlikler bulunduğu ve Anayasa’ya aykırılık iddiasının somut hale geldiği vurgulandı.

Patika Doğa Sporları Derneği, meselenin yalnızca derneği ilgilendiren bir durum olmadığını; ormanları ve kamusal alanları kullanan tüm toplumu doğrudan etkileyen, hukuk devleti ilkeleri ve vatandaşların doğaya erişim hakkı ile bağlantılı bir konu olduğunu kaydetti. Açıklamada, kamusal alanlara erişim hakkı açısından ortaya çıkan risklere dikkat çekilerek, sürecin kamuoyunun bilgisine sunulmasının önemine işaret edildi.

Dernek, Anayasa’ya ve yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu değerlendirdiği uygulamalara karşı sessiz kalmayacağını da duyurdu. Bu kapsamda, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik basın açıklamalarının ve demokratik eylemlerin sürdürüleceği belirtilirken, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamplarda talep edilen ücretlerin ödenmemesi de dâhil olmak üzere fiilî direnişin devam edeceği ifade edildi.

Patika Doğa Sporları Derneği, tüm hak arama yollarını kullanarak hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna açıkladı.