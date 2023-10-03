Patron Kuşo firarda

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu kuryeliği yapan Oğuzhan Yıldız ile Şahin Çepik hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Yıldız 5 yıl, Çepik ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanıkların güneyde yaşayan Fikret Kuşo’nun gönderdiği yüklü miktarlardaki uyuşturucu maddeleri kuzeyde belli noktalara bırakarak, dağıtımını sağladıkları açıklandı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanıkların Güney Kıbrıs’ta Fikret Kuşo’nun gönderdiği, yüklü miktarlardaki uyuşturucu maddeleri Kuzey Kıbrıs’ta paketlere ayırarak, Lefkoşa’da belirli noktalara bırakıp, kimliği tespit edilemeyen şahıslara ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Yargıç, sanıkların uyuşturucuyla ilgili düzenli olarak whatsapp üzerinden Kuşo’ya bilgi verdiklerini ifade etti. Yargıç, sanıkların profesyonelce ve organize bir şekilde hareket ettiklerine değindi.

Caydırıcı cezalar verilmeli

Ağır ceza yargıcı, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplumu, özellikle de gençleri tehdit ettiğini bildirdi.

Yargıç, sanıkların uyuşturucunun yayılmasına neden olduklarını belirterek, böylesi bir suç işleyene hoşgörü ile yaklaşılamayacağını; bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık Yıldız’ın sabıkasız olduğunu ifade eden yargıç, sanık Çepik’in ise benzer suçtan sabıkası olduğunu, 2019 yılında 4 ay hapse mahkum edilmesine rağmen ıslah olmadığını dile getirdi.

Yargıç, diğer yandan sanıkların suçlarını ve davalarını kabul ettiklerini, genç kimseler olduklarını ifade ederek, bu hususları lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanık Yıldız’ı 5, sanık Çepik’i ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan 2023 tarihinde saat 12.20 sıralarında Güzelyurt -Lefkoşa anayolu üzerinde rutin kontrol yaptıkları esnada, 22 yaşındaki Oğuzhan Yıldız’ın kullanımındaki ve 24 yaşındaki Şahin Çepik’in yolcu olarak bulunduğu PV 629 plakalı araçta arama yapmıştı.

Şahin Çepik’in üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri ve 15 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunmuş, her iki sanık da tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada sanıkların, Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahsın yönlendirmesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine 570 gram ağırlığında hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettikleri tespit edilmişti.