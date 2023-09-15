Peşini bırakmayız

Başbakan Ünal Üstel, reçete yolsuzluğunun aydınlatılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğulları’na tam destek verdiğini söyledi. Üstel, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, bu olayı aydınlatmak için sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, tv2020’de yayınlanan “360 Derece” programına konuk oldu; Cemre Akar’ın sorularını yanıtladı.

İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretini değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin yapılacak açılış ile Anadolu’dan gelen suyla resmen buluşacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, Mesarya’nın Anadolu suyuna kavuşması ile ilgili çalışmaları da yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Halkımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz

Altyapıyı güçlendirmek, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımı, Lapta Alsancak Hastanesi’nin revize edilmesi, Girne Hastanesi’nin iç donanımının bitirilmesi gibi konuların daha önceki protokollerde yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, sırada okullar ve yolların olduğunu ifade etti.

Üstel, “Türkiye ile ilişkilerimiz en üst seviyededir. Türkiye bizden bir şey esirgemiyor.

İlişkilerimiz sayesinde halkımızın rahatı için gereken her şeyi yapıyoruz. Halkımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı’nı açtıklarını, Türkiye’den kablo ile elektrikle gelmesi için adım attıklarını ifade etti. Üstel, “En geç 5 sene içerisinde kablo ile elektrik gelecek” dedi.

Kış mevsiminde sıkıntı yaşanmaması için Elektrik Kurumu’na iki adet jeneratör almak için ihaleye çıktıklarını ve 15 Ekim’de tamamlanacağını belirten Üstel, AKSA’nın da iki adet jeneratör alacağını ifade etti.

Prim müjdesi

Başbakan Üstel, işçi ve işverene prim desteği ve engelli istihdamlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Bunu ilk kez TV202’de açıklıyorum. 10 kişiye kadar personeli olan iş yerlerine hem işverene hem de çalışana prim desteği vereceğiz. Eğer 10 kişiden fazla çalışan varsa işverene değil sadece çalışana prim desteği vereceğiz. Ayrıca engelli istihdamı ile ilgili de adım attık. Pazartesi günü itibariyle 50 engelli vatandaşımızı istihdam edeceğiz.

Biz hem küçük esnafı, hem sanayicimizi hem turizmcimizi ve her kesimi koruyoruz. Gücümüzün yettiği oranda elimizi uzatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Projelere odaklandık

UBP’de tüzük kurultayı ve kurultay süreci ile ilgili soru üzerine de Üstel, şunları söyledi:

“Kurultay günü geldiğinde yapılır. UBP 3 senede bir kurultay yapar. Biz de 2024 yılında geç ekime kadar kurultayı gerçekleştireceğiz. Bu kadar kısacık dönemde, 16 aylık sürede, saymakla bitmeyen yasalar meclisten geçirdik. Büyük projelerin hayata geçmesini sağladık. Yapacağımız daha pek çok büyük iş varken, erken kurultay anlamsızdır. Gelecek yıl Eylül– Ekim kurultayımızı yapacağız.”

Sonuna kadar gidilecek

Reçete yolsuzluğu olayına da değinen Üstel, “Çalışma Bakanı reçete yolsuzluğu ile konuyu bana aktardı. Eğer ki bir suiistimal varsa polise yansıtılsın, sonuna kadar gidilsin talimatı verdim. Bakana, “Sizin arkanızdayım, kimseye taviz vermeyeceğiz. Hem İçişleri hem de Çalışma bakanlıklarında olanların üzerine gideceğiz. Bir suiistimal varsa o olayın üstüne gideceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ancak haksız yere hiçbir kurumun yıpratılmasına da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

