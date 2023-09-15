Hortumla çekiyor

Kısa süre önce Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde yol kenarında park halinde bulunan kamyonun deposundan akaryakıt çaldığı esnada devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan 49 yaşındaki Cevdet Ünal yine rahat durmadı.

Soruşturmanın ardından 5 Eylül 2023 tarihinde teminatla serbest bırakılan Ünal, 9 gün sonra yine hırsızlık yaparken yakalandı.

Hortum yardımıyla kamyonların deposundan akaryakıt çalan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 02.10’da, Güzelyurt'ta park halinde bulunan E.B.’ye ait kamyon aracın deposundan 150 litre mazot çaldığını söyledi. Zanlının aynı tarihte tutuklandığını belirten polis, kullanımındaki araçta, içerisinde mazot bulunan 19 litrelik damacana ve 239 santim uzunluğunda hortum bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının olay günü nerede olduğu ve ikametgahında bulunan mazot ve bidonlarla ilgili gönüllü ifade verdiğini dile getirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı aleyhinde istenilen tutukluluk emrini verdi.

Ne olmuştu

Zanlı, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.45 sıralarında Akçay-Güzelyurt anayolunda yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonun deposundan,137 santim uzunluğundaki sulama hortumu ile yakıt çalmıştı.

Devriye gezen ekipler tarafından suçüstü yakalanan zanlı soruşturmanın ardından 5 Eylül’de ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

