Cezaevine gönderildiler 

Polis tarafından yapılan denetimler sonucu ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen 3 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis memuru Nadime Öztürk Eren, zanlıların “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, Ali Nazifi Abdulaziz’n 30 Eylül 2022, Olusoji Olowak Smith’in 26 Haziran 2019, Bruno Tazana Kambamba’nın ise 12 Mart 2023 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Olusoji Olowak Smith, KKTC’ye öğrenci olarak geldiğini, 2 yıl okula devam ettiğini ancak ailesinin pandemi döneminde öldüğü için okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyledi.

Mahkeme, 3 zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.