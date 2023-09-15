Yapımına 18 Ağustos 2023 tarihinde başlanan ancak Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin engellemesi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verilen Pile-Yiğitler yol projesi sorunsuz devam ediyor. BM Barış Gücü askerleriyle yaşanan krizin ardından yapımı 11 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolunda çalışmalarda yeni aşamaya gelindi. İş makineleri, çalışmalara Yiğitler köyü tarafından başlarken, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan diplomatik kaynaklar, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin engelleme girişimi ve yaşanan olayların sonrasında başlayan görüşmelerde bir uzlaşıya yaklaşıldığını belirtti.

Söz konusu kaynaklar, yapımı yeniden başlayan yol çalışmalarında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini de kaydetti. Pile’de yaşayan Kıbrıs Türkleri yaklaşık 20 yıldır hayatlarını kolaylaştıracak ve diğer bölgelere ulaşımlarını hızlandıracak Pile-Yiğitler yolunun yapılmasını talep ediyor.

