‘Mesele yok’ deyip kapatmasınlar

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluk olaylarının artmasından rahatsız olan vatandaşlar; denetimlerin ve cezaların artırılmasını istiyor. Gerek yerli, gerekse yabancılardan oluşan vurgun çetelerinin hemen her alanda sahtekarlık yapması nedeniyle dışa karşı kötü bir görünüm yaratıldığını belirten vatandaşlar, özellikle reçete vurgunu ve sahte vatandaşlıkların ortaya çıkarılmasını istiyor.

Yüz milyon lira civarında reçete vurgunu yaşanması nedeniyle dikkatlerin yolsuzluk yapan doktor ve eczacılara yöneldiğini belirten vatandaşlar, bu konuda ortaya çıkacak sonuçların kamuoyuna açıklanmasını isterken “mesele yok” denilerek dosyaların kapatılmaması uyarısında bulunuyor.

Ne dediler?..

İsmail Özbilen

“Ülkemizde son zamanlarda artan yolsuzluk olaylarının nedeni yönetimin zayıflığı, denetimsizlik ve başıboşluktan kaynaklanıyor. Ülkenin en büyük eksikliği denetimin olmamasıdır. Ne devlet dairelerinde ne de özelde hiçbir denetim yoktur. Yolsuzluk olaylarına karışanları hemen görevden uzaklaştırıp basın yoluyla deşifre etmeleri ayrıca en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Bizleri çok daha zor günler bekliyor. Umarım hükümetin bu son yolsuzluk olaylarından sonra gözü açılır ve her yerde denetime başlar. Sakın soruşturmalardan vazgeçilmesin ve dosyalar kapatılmasın.”

Ahmet Hazar

“Ülkede son zamanlarda yolsuzluk olayları artıyor ve bunu nüfus yapımızdaki değişikliğe bağlayabiliriz. Kazancını yetersiz bulanlar veya kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler yolsuzluk ve suç işlemeye yöneliyor. Devlet bu noktada denetimler yaparak yolsuzluk suçunu işleyen kişileri en ağır şekilde cezalandırmalıdır. Dosyalar ileride kapatılmamalıdır.”

Lütfü Köksal

“Ülkede artan yolsuzluk olaylarının artmasının nedeni insanların maddi yönden sıkıntı yaşamasıdır. Ancak son yolsuzluk olayına doktorların da adı karıştı ve artık kime güveneceğimizi bilemiyoruz. Ne halse yolsuzluk yapanlar zenginler ve durumu iyi olanlardır. Bunu nasıl çözebiliriz bilemiyorum çünkü artık karamsarız. Ülkenin siyasileri kendi çıkarları için çalışıyor. Yolsuzluk olaylarına karışanlara ağır cezalar verilmelidir. Bizler de bu noktada kimsenin korunmadan ve siyasilerin yargıya karışmadan suçu işleyenlerin yargılanmasına olanak sağlamalarını istiyoruz.”

Ayhan Dağlarağası

“Son zamanlarda ülkede artan yolsuzluk olaylarının nedeni denetimsizliktir. Ülkede denetimsizlik nedeniyle bu tür olaylar yaşanmaya başladı. Bu gibi suça karışanlar kolay yoldan para kazanmak isteyenlerdir. Bu gibi suçları işleyenlerin ağır bir şekilde yargılanması gerekiyor ve cezası neyse çekmesi lazım. Bu yolsuzluk suçunu işleyenler başka türlü suçları işlemeye de açıktır.”

Mehmet Taşkıran

“Ülkede yaşanan yolsuzluk olayları ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Devletin bu noktada denetim yapması gerekiyor. Son ortaya çıkan yolsuzluk olayında bazı doktorların da adı geçiyor. Bu gibi suçlara karışanların en ağır şekilde cezalandırılması son olayda adı geçen doktorların da diplomalarının ellerinden alınarak cezalandırılması gerekiyor.”

Mesut Yakup

“Son zamanlarında ülkede yaşanan yolsuzluk olaylarının nedenini denetim olmamasıdır. En iyi çalışan mekanizmalar veya yönetim sistemleri bilgi sahibi olunan sistemlerdir. Bu yaşanan olaylarla ilgili önlem amacıyla denetimler yapılmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.”

Aziz Selengin

“Ülkede son zamanlarda yolsuzluk olaylarında yaşanan artış denetimsizlik ve bu suçu işleyenlerin yargılanmamasından kaynaklanıyor. Herkes bir yerlerden güç buluyor. Siyasetle hukuk iç içe girmiş durumdadır. Bu gibi olayların önlenebilmesi için yasama ile yürütmenin karışmadığı bir durumun olması gerekiyor. Bu gibi olaylara karışan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Ancak siyasiler birilerini koruyup kolladığı sürece bu gibi olayların önüne geçemezsiniz. Demokratik ve ilkeli bir yapı olmadığı için yasama ile yürütme bir birine karışıyor. Kim isterse olsun gözünün yaşına bakmadan en ağır şekilde yargılanması ile bu gibi olayların önüne geçebiliriz.”

Ertuğrul Senova

“Özellikle yurt dışından gelen yabancı yatırımcılar ve ekonomik kriz nedeniyle belli başlı konularda insanlar kolay yoldan para kazanmanın yöntemini arıyor ve buna bağlı olarak da yolsuzluklar artıyor. Devletin de bu noktada denetim eksikliği vardır. Hatta bazı iddialara göre de devletin de elinin bu olaylara karıştığı yönündedir. En baştan beri zaten bizim toplumumuz yolsuzlukları biliyordu, şimdi ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Kesinlikle denetim mekanizmasının eksikliğinden dolayı bu gibi olayları daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Bu gibi olayların yaşanmaması adına suçu işleyen kişilerin en sert şekilde yargılanması, kullanılan paraların nerelere aktarıldığının tespit edilmesi ve bağlantılı kişilerin tümünün tespit edilerek cezalandırılması gerekiyor. Bu durumun önlenebilmesi için devletin farklı yasalar üretmesi, denetleyici mekanizmalar oluşturması ve mevcut yasaları güncellenmesi gerekiyor.”

Okan Kalkan

“Ülkede son zamanlarda yolsuzluk olaylarında bir artış yaşanıyor ve bence bu gibi suçlar denetimsizlikten ve maddi imkânsızlıktan kaynaklanıyor. Son yaşanan yolsuzluk olaylarına doktorlar da karıştı. Yolsuzluk dipte değil maalesef üstedir. Parası olanlar yolsuzluk yapıyor. Fakir kişiler çok çok karnını doyurmak adına hırsızlık yapıyor. Denetim yok, düzen yok haliyle yolsuzluk olayları da ortaya çıkıyor. Yolsuzluk olaylarının yaşanmaması için düzen olması, düzenin için de kurallar kuralları denetleyen de bir mekanizma olmalıdır.”