Kremlin Sözcüsü KOVİD-19'a yakalandı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’in, koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı hakkında sorusuna, “Evet. Hastalandım. Tedavi oluyorum” yanıtını verdi.

Peskov tedavisinin hastanede yapıldığını da söyledi.

Peskov’un bir süredir Rusya lideri Vladimir Putin’le doğrudan teması olmadığı biliniyor. Zira Putin, nisan ayından beri önlem olarak Moskova dışında yer alan Novo-Ogaryevo’daki konutunda kendisini karantina altına almıştı.

Putin sadece, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Moskova dışındaki konutunu terk edip başkentin merkezine gitti ve buradaki savaş anıtına çelenk bırakıp konuşma yaptı.

Bunun yanında Peskov, Rusya liderinin yakın çalışma çevresinden olup koronavirüse yakalanan ilk kişi değil. Daha önce Başbakan Mihail Mişustin dahil üç hükümet üyesinin de koronavirüs tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Bu arada Peskov, Rusya lideriyle son temasının ne zaman olduğu sorusu karşısında, Putin’i bir aydan uzun bir süredir görmediğini söyledi.

Diğer taraftan Peskov’un buz dansçısı olan eşi Tatyana Navka da Daily Storm isimli Rus haber portalına açıklamasında kendisinin koronavirüs testinin de pozitif olarak döndüğünü söyledi.

Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov’la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti: “İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok.”

Navka koronavirüsü kimden kaptığına dair bir tahmini olup olmadığı sorusuna ise “Buna dair sadece bir sav ortaya atılabilir: virüsü büyük ihtimal ondan (Peskov) kaptım, zira ilk olarak o hastalandı. Virüsü işten getirmiş olmalı” karşılığını verdi.

Ayrıca Navka, pandeminin ilk zamanlarından beri tüm ailenin kendini karantina altına aldığını tek çalışmaya devam edenin Peskov olduğunu da sözlerine ekledi.