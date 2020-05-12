Annelik bu mu?

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde bugün ilginç bir dava görüldü. 1 Mayıs tarihinde Gazimağusa’da birlikte ikamet ettiği 5 ve 6 yaşlarındaki kızlarının bacaklarına yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle ocakta ısıttığı bıçağı bastırıp yaraladığı iddia edilen Y. B 8 Mayıs’ta şikâyet üzerine tutuklanmış ve 9 mayıs’ta mahkemeye çıkarılmıştı. 3 günlük tutukluluk süresinin ardından bugün yeniden Gazimağusa Kaza mahkemesi’ne çıkarılan Y.B,

ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)



Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 16:25