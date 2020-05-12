İtfaiye zor anlar yaşadı

Haspolat'ta çıkan yangın patlamalardan dolayı itfayecilere sıkıntı yarattı

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Haspolat’ta bulunan hurdalıkta yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevrede korku yarattı

Başkentin her yerinden görüldü gökyüzü, ama bu kez kapkara bir dumanla

Haspolat Sanayi Bölgesi, Alevler yükseldikçe, yükseldi 
Olay yerine giden haber ekibimiz de itfaiye ekipleri de zor anlar yaşadı. 
Yangını söndürmek için çevredeki dozerler de yardıma getirildi 
Yükselen alevler ve dumanlarla mücadele sürerken, patlamalar da meydana geldi. 
Etrafta bulunan kuru otlar ve yüksek gerilim hatları tehlikenin boyutunu artırdı.
Felaketin bilançosu daha da ağır olmadı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Nedeni henüz belirlenmiş değil. 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 16:51
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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