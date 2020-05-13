Corona psikolojimizi bozdu

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs salgını sonrasında eve kapanan, işini kaybeden, borç taksitlerini ödeyemez duruma gelen ve gelecek kaygısı yaşayan insanların psikolojik sorunlar yüzünden Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurarak yardım istediği öğrenildi.

Diyalog’a konuşan Hastane Başhekimi Abidin Akbirgün, online sistemin devreye girmesiyle günde ortalama 70 kişinin kendilerine başvurduğunu, yaklaşık 25 kişinin de doğrudan hastaneye gittiğini söyledi. Akbirgün, gelecek kaygısının yanı sıra ölüm korkusu yaşayanlar olduğunu da kaydetti.

Akbirgün, Coronavirüs salgını ile birlikte sokağa çıkma yasağı, işyerlerinin kapanması gibi kısıtlamaların halkın ruhsal durumu üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Akbirgün, süreçle beraber toplumda kaygı ve endişenin hakim olmaya başladığını ifade etti. Coronavirüs salgını sonrasında eve kapanan, işini kaybeden, borç taksitlerini ödeyemez duruma gelen ve gelecek kaygısı yaşayan insanların psikolojik sorunlar yüzünden Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurduğunu kaydeden Akbirgün, bazı hastaların yatılı tedavi edildiğini söyledi.

Akbirgün, online sistem aracılığı ile günde ortalama 70 kişinin psikolojik destek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

‘Ya ölürsem’ korkusu

Akbirgün, “Hastanın durumu tehlikeli ise yatırıyoruz. Tehlikeli olmayanları yatırmıyoruz. Orta derece depresyonu olanları ayaktan tedavi ediyoruz. Özellikle bu dönemde acil değilse veya saldırgan değilse yatırmıyoruz”dedi.

Akbirgün, şu anda hastanede yüzde 50 civarında bir doluluk oranı olduğunu, kronik bölümde kimsesiz akıl hastası olan 60 kişinin ise devamlı yatılı kaldığını ifade etti.

Akbirgün, son zamanlarda çoklukla antidepresan ilaçları yazdıklarını ifade ederek, “Gelen insanların ortalama yüzde 50’sine reçete veriyoruz” dedi.

Akbirgün, gerek hastaneye bizzat gelip, gerek online başvuru yapanlar arasında en fazla görülen sorunun kaygı ve ölüm korkusu olduğunu söyledi. Akbirgün “İnsanlarda tedirginlik ve gelecek kaygısı var. Bir de ‘bu hastalık bana gelirse ne yaparım’ şeklinde düşünüp ölüm korkusu yaşayanlar da mevcut. Durumun ciddiyetini gerekirse telefonla arayıp ara ara kontrol ediyoruz. Ve eğer ağırlaşan bir durum gözlemlersek de o zaman çağırıyoruz” şeklinde konuştu.