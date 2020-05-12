Adalet Bakanı’ndan müjdeli haber

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreciyle ilgili yol haritasının belirlendiğini, Ramazan Bayramı'ndan sonra tedbirler kapsamındaki uygulamaların yumuşatılacağını belirtti.

Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakanlığın avukatlara yapması gereken tüm ödemelerin yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini aktaran Gül, avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal ve ekonomik desteklerin vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Kovid-19'un dil, din, ırk ayırt etmediğini vurgulayan Gül, yaşanan sürecin özgürlüklerin değerini hatırlattığını aktardı.

"Yeni dönemin, daha fazla özgürlüğün, hukukun, adaletin tecelli ettiği dönem olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullanan Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın içtihatlarının, uygulama birliğinin sağlanması, hukukun istikrarı bakımından önemli olduğunu vurguladı. Gül, yüksek mahkemenin, bağımsız mahkemelerin içtihatlarının vatandaşın hukukunu, idarenin hududunu belirlediğini kaydetti.

İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın artırılmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Gül, "Hukuk devleti, 'idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması' demektir. Kamu gücünün, vatandaşı tedirgin etmek değil vatandaşın huzurunu temin etmenin yolu olma çerçevesinde uygulanan otorite olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:06