Pilli : Öldüremezsiniz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün Cumhuriyet Meclisinde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nda işe alınan ancak çalışmadığı iddia edilen kişiler nedeniyle bir süredir kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını savunarak, Saner’e çağrı yaptı. Dr. Pilli, “Başbakan çıkıp buradan açıklayacak. Eğer bu çocuklar çalışmıyorsa söyleyecek, çalışıyorsa da söyleyecek. ‘Ben bilmem’ ne demektir? Kayıtlar oradır, herkes yatağında rahat yatarken bu çocuklar ön saflarda çalıştı” diyerek tepki gösterdi.

Dr. Pilli, hem kendisine hem de istihdam edilen bu kişilere haksızlık edildiğini dile getirerek, çalışmayan biri var ise işten çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Coronavirüsün mutasyonlarından birinin de ‘Covid-21’ olduğunu söyleyen Pilli, “Covid-21’ler Ali Pilli ve Ali Pilli gibileri öldürmeye çalışıyor” diyerek, şöyle devam etti:

“Unutmasınlar ki bu ‘Covid-21’lerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, Ali Pilli gibi kişileri yok ederlerse, onlara direktif veren kişilerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, çok iyi düşünsünler karar versinler. Ali Pilli’yi öldüremezler” diye konuştu.

Dr. Ali Pilli, pandemi sürecinde ihtiyaçların artmasıyla beraber DNA laboratuvarının güçlenmesi çerçevesinde bir proje hazırladıklarını ve bunun bakanlıkta ‘bir köşede’ durduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı sürecinde günde 5- 6 bin civarı PCR testi yapıldığına vurgu yapan Pilli, şu anda 7 bine çıktığını, bu testlerin 2- 3 bin civarının devlet laboratuvarlarında sonuçlandığını gerisinin ise özel laboratuvarlarda sonuçlandığını aktardı.

Meclis’te dün nisap sağlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, önceki gün milletvekili yeter sayısı sağlanamadığı için yapamadığı toplantısını dün yaptı.

Genel Kurul toplantısı, saat 11.40’ta, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında başladı.

Genel Kurul toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili karar Genel Kurul’da zaruri hallerde konuşma yapan vekillere, konu ile ilgili cevap vermek için Başbakan, ilgili bakan ya da bir milletvekiline 10 dakikayı aşmamak kaydıyla konuşma yapma hakkı veriyor.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

İncirli: CTP destek belirtti

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması ve gerekli denetimlerin yapılması konusunda daha önce de destek belirttiklerini söyledi.

Karantina uygulamalarında devletin de sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren İncirli, insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Erhürman: Çok dikkatli olunmalı

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İçinden geçilen dönemin, belirli risklerin alınmasını gündeme getirdiğini söyleyen Erhürman, çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Bu riskin alınacağı dönemde caydırıcı cezaların önem arz ettiğini anlatan Erhürman, bu nedenle tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Öte yandan bazı konulara dikkat çeken Erhürman, ikinci madde üçüncü fıkrada “yetkililer” ifadesinin daha detaylı şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.

Angolemli: Nasıl denetleyeceksiniz?

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuyla ilgili söz aldı; “Yasa yapmak kolay, nasıl denetleyeceksiniz” diye sordu.

Angolemli konuşması sırasında öğretmenlerin aşılanması konusuna da değindi.

Ev karantinası uygulaması için altyapının hazırlanması gerektiğini belirten Angolemli sürecin çok iyi denetlenmesi gerektiğini de anlattı.

Angolemli tasarıya olumlu oy vereceklerini bildirdi.

Üstel: Tasarıda eksiklikler olabilir

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de kürsüye çıkarak konuşmalara yanıt verdi. Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi KKTC’nin de pandemiyle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, gelinen noktada ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Geçmişte yaşanan pandemilerde konan cezaların şu an yetersiz kaldığını ve daha caydırıcı bir düzenleme yapıldığını anlatan Üstel, iş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandığını belirtti.

Üstel, tasarıda eksiklikler olabileceğini kaydederek, bu konuda yapılacak katkılara açık olduklarını kaydetti.

Konulan kurallar ihlal edilirse ne gibi cezalar olacağının bilinmesi gerektiğini söyleyen Üstel, kurallarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, ancak bu şekilde hem ekonomi çarklarının dönebileceğini hem de sağlığın korunabileceğini anlattı.

Denetlemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Üstel, denetim yapacak personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

PCR testlerinde 8 binin geçilemediğini söyleyen Üstel hızlı antijen testlerin hemen hemen PCRlar gibi sonuç verdiğini gördüklerini, okulların açılır açılmaz antijen kitlerle taranmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde daha çok PCR testi yapılabilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti.

Öğretmenlerin aşılanması konusuna da değinen Üstel, DSÖ’nün ortaya koyduğu ve Avrupa Birliği’nin de uyguladığı yaş, kronik hastalık gibi kriterler göz önüne alarak bu yolun yürünebileceğini söyledi.

Ardından tezkere oylandı ve tasarının ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Özyiğit: Dövize karşı ne yapacaksınız?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra 62’nci madde tahtında konuşmalara yer verildi.

Bu bölümde ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz aldı. Meclis’in önceki gün nisap sorunu nedeniyle toplanamamasına işaret eden Özyiğit, önce bağımsız vekillerin temaslı olduğu o nedenle Genel Kurul’a gelemediği dile getirilse de bugün durumun farklı olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Türkiye’nin kendi içindeki gelişmeler nedeniyle dövizin yükseldiğini söyleyen Özyiğit ilgili bakanın bu konuda ne yapacağını sordu.

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir yandan 5’li müzakerelere hazırlanırken diğer yandan fetih hakkında konuştuğunu söyledi.

Özyiğit yine de toplantıya gidip federal çözüm konusundaki tavırlarını ortaya koyacaklarını anlattı.

Vatandaşın dijital aşı başvurularıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirten Özyiğit, özel eğitim öğretmenleri için aşı bulunamadığını savundu, “12’nci sınıflara ders verecek öğretmenler için aşı bulundu mu?” diye sordu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını da ele alan Özyiğit, Ev İçi Şiddet Yasası’ının ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Özersay: İşe gitmeyenler doğru mu?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da sağlık alanında, 6 aylık mevsimlik işçi olarak işe alınan 200 kişinin yüzde 30 kadarının işe gitmediği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Bu kişilerin evlerine yakın olan ancak personel ihtiyacı olmayan sağlık ocaklarına gittiği iddialarını da soran Özersay, bu kişiler eğer işe gitmiyorlarsa bir an önce görevlerine son verilmesi, eğer işe gidiyorlarsa da ne işe alanın ne de çalışanların zan altında bırakılmaması için bu tartışmaya son verilmesi gerektiğini kaydetti. TL’deki değer kaybına da işaret eden Özersay, alınabilecek önlemler olduğunu kaydetti, kendi dönemlerinde alınan kararlara işaret etti, bu bağlamda fiyat istikrar fonunun da kullanılabileceğini anlattı.

Özersay aşılar konusunda Türkiye ile düzenli bir istişare olup olmadığını da sordu.

Üstel: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, çalışmayan personelle ilgili pandemi hastanesinde bir hemşirenin ortaya attığı bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Üstel şu anda maaş alıp çalışmayan herhangi bir personel olmadığını belirtti.

Bakan Üstel personelin işe gitmediğiyle ilgili ne kendisinin, ne başhekimin ne de Başbakan’ın açıklama yapmadığını da vurguladı.

Dijital aşı kaydı konusunda, özellikle kimlik kartlarının değişmesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirten Bakan Üstel bu konuda vatandaşa destek verecek bir çağrı merkezi de kurduklarını belirtti.

Elde olan aşıların programlandığını söyleyen Üstel, son gelen aşıların ikici faz aşılamalarda kullanıldığını belirtti.

Astra Zeneca konusunda yeni bir genelge beklediklerini anlatan Üstel, ellerinde 4 bin Astra Zeneca aşısı olduğunu ancak şu an bu aşının kullanılmasını durduklarını anlattı.

Öte yandan, çıkan haberlerden sonra herkesin bu aşıdan olmak istemeyeceğini dile getiren Üstel, burada yaş ve kriterleri göz önünde tutarak isteğe göre bu aşıyı yapacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelecek aşılarda, Çin’deki üretimde yaşanan aksama nedeniyle gecikme olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la istişare içinde olunduğunu belirtti.

Erhürman: Türkiye’de rüzgar, KKTC’de fırtına

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İlk olarak döviz krizi konusuna değinen Erhürman kendi hükümetleri döneminde yaşanan benzeri bir döviz krizinde kendilerine karşı büyük bir kampanya başlatıldığını söyledi.

O dönemde Güney Kıbrıs’tan geçişlerin olmasının ve turizm faaliyetlerinin sürmesinin bir avantaj yarattığını anımsatan Erhürman, öte yandan TL’nin değer kaybetmesinin Türkiye’de rüzgarlar estirdiğinde KKTC’deki fırtınalar yarattığını çünkü KKTC ekonomisinin ithalat üzerine kurulduğunu anlattı.

Türkiye ile imzalanan protokollerin önemli bir unsurunun öngörülebilirlik olduğunu ifade eden Erhürman, bu bağlamda protokole gerekli maddelerin, tüm uyarılarına rağmen konulmadığını savundu.

Saner: Kurlar düşmeye başladı

Başbakan Ersan Saner konuşmalara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. TL’deki değer kaybı konusunda sorulara yanıt veren Saner, kurların düşmeye başladığına işaret etti.

Öte yandan döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Saner, hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Covid sürecine de işaret eden Saner, 4’lü koalisyon döneminde alınan önlemlerden bahsedildiğini, büyük ihtimalle bunlara paralel önlemler alınacağını belirtti.

Hastanede çalışanlar konusunda Sağlık Bakanı Üstel’in gerekli yanıtı verdiğini anımsatan Saner, Sağlık Bakanının ortaya koyduğu duruşun arkasında olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner erken seçim konusunda en kısa zamanda tüm partilerle bir görüş alışverişi yapacaklarını da söyledi.

Kararnameler kabul edildi

Genel Kurul’da bazı yasa gücünde kararnameler ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin bunlara ilişkin raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun ilgili komite raporunu okudu.

Daha sonra konuyla ilgili söz alan Atun komite gündeminde 207 tasarı olduğunu bunların çoğunun covid süreçlerinin akışı nedeniyle hükümetin yaptığı düzenlemeler hakkında olduğunu belirtti.

Bu kararnamelerin geçerlilik süresinin dolduğunu bu nedenle komite gündeminde kalmalarının bir anlamı olmadığını söyleyen Atun, bunlardan bazılarının da bazı yasa gücünde kararnamelerin kaldırılmasına dair kararnameler hakkında olduğunu belirtti.

207 tasarının yüzde 80’inin kanun gücünde kararnameler olduğunu, bugün 17 tanesinin Meclis Gündemine geldiğini kaydeden Atun, teknik çalışması tamamlananları seçerek gündeme getirdiklerini dile getirdi.

Komite raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre belirtilen kararnameler gündemden çıkarıldı.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu, 25 Mart Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

