Test zorunluluğu var

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugün bazı açılımlar daha uygulamaya girecek.

Kapalı spor salonları, bet ofisleri çalışanların PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bugün açılacak. Bet ofislerinde içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek.

Bu arada 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12’nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak. Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin ise (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma gününe kadar 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere PCR testi taraması yapılacak.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verilmişti.

Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görülmüştü.