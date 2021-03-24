Yoğun hazırlık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ejay Sharma ile İngiliz Yüksek Komiser Stephen Lillie’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yaptığı konuşmada Sharma, önceki gün Rum tarafında görüşmeler gerçekleştirdiklerini, dün de Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının hazırlıklarıyla ilgili bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayri resmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem de dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi.

Tatar’ın, Birleşik Krallık yetkililerine, Kıbrıs Adasında ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattığı ifade edilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki Devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve iş birliğinin bu realitenin

kabulü ile mümkün olabileceğinin altını çizdi” denildi.



Erenköy Mücahitlerinden Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy mücahitlerinin hem Erenköy Direnişi’nde, hem de daha sonra verdikleri hizmetlerle halk için çok değerli kişiler olduklarını belirterek, eski Başbakanlardan İrsen Küçük gibi hayatını kaybeden Erenköy mücahitlerini rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel gibi değerli kahramanların Erenköy Direnişi’nde yer aldığını belirterek, Pazar günü, Erenköy’de 1571 Ormanı için fidan dikildiğini hatırlattı.

Kıbrıslı Türklerin ancak egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmayı onaylayabileceklerini tüm dünyaya anlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü hiçbir zaman dayatma bir çözüme evet demeyecektir” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadeleye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın “Biz asla egemenliğimizden vazgeçemeyiz” dediğini ve egemenliğin önemine vurgu yaptığını hatırlattı.

Dernek Başkanı Arıkan ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a izlediği politika için destek belirterek, Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğünün devamının önemini vurguladı.