Kuzeyde 24, güneyde 365 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 24, Güney Kıbrıs’ta 365 yeni vaka tespit edildi, bir hasta yaşamını yitirdi.

Kuzeyde dün 7 bin 836 test yapıldığı, tespit edilen vakalardan 13’nün yerel olduğu belirtildi. Hastanede tedavi gören 48 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 kişi denizyolu ile gelirken, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 5'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 4'ü Gazimağusa, 1'i ise Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Terminal-1, Sulariçi-2, Çağlayan-1, Gönyeli-1

Girne: Beylerbeyi-1, Lapta-1, Alsancak-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 3, Yeniboğaziçi -1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1

Güneyde 36 bini aşkın test yapıldı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 36 bin 702 test sonucunda 365 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi, 1 yeni can kaybı yaşandı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 42 bin 993’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 246'ya yükseldi.

Hayatını kaybeden kişinin 90 yaşında kronik hastalıkları olan bir erkek olduğu bildirildi.

Öte yandan tedavisi süren 222 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.