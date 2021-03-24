Ülkede bir ilk gerçekleşti

Soruşturma memuru olarak görevlendirilecek Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü personeli, balıkçılık alanında etkin denetim yapabilecek.

Verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği neticesinde, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü’ndeki 13 personel 1 hafta boyunca soruşturma memurluğu ve tahkikat dosyası düzenleme eğitimi aldı.

Eğitimler, Polis Okulu’nda görevli Polis Müfettişi Özcan Dönmezer, Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan ve Polis Müfettiş Muavini Akın Güzel tarafından verildi.

Eğitimin ardından sınav yapılarak, başarılı olan personele sertifikaları takdim edildi.

Bakanlıkta yer alan sertifika törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç, eğitimini tamamlayan personele sertifikalarını takdim etti.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık ile Polis Okulu Müdürlüğü arasındaki işbirliği sonucunda Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri personeline soruşturma memuru eğitimi verildiğini belirterek, bu gibi işbirliklerinin önemini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede ilk kez balıkçılık alanında denetim yapılabilmesi için Hayvancılık Dairesi personelinin soruşturma memuru olarak görevlendirileceğine dikkat çekerek, polisle işbirliği içinde yapılacak denetimlerle sürdürülebilir balıkçılık için önemli bir yol alınacağını kaydetti.

Erkıvanç: İşbirliği artacak

Sıtkı Erkıvanç ise, devletin tüm kurumları ile polisin sürekli olarak istişare içinde olduğunu, güvenlik yanında eğitim olarak da tüm devlet kurumlarına hizmet vermekte olduklarını belirtti.

Erkıvanç, ilerleyen dönemde de bu gibi işbirliği ve yardımlaşmanın artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.