Pilot bölge ‘Marmara’

Lefkoşa’da gözüne kestirdikleri evlere girip hırsızlık yapan 4 kişilik çeteden 3’ü yakalandı. Tümü kadın olan 4 kişilik çetenin Marmara bölgesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı, daha sonra yurt dışına kaçtıkları belirtildi.

Olaydan sonra ülkeden çıkış yapan 4 kişiden Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan 27 Temmuz’da ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Polis, 2 Haziran 2022 tarihinde Marmara’da bir şahsa ait eve girildiğini,18 adet ziynet eşyası ve

2 adet Swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu hırsızlık suçunu 4 kadın zanlının işlediğini ve tümünün kimlik bilgilerini 4 Haziran’da tespit ettiklerini açıkladı.

Kimlik bilgileri tespit edilen zanlıların aranan şahıslar listesine eklendiğini ifade eden polis, üçünün 28 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını anlattı. Polis, özellikle Marmara bölgesinde birçok şahsın kapsının zorlandığını, zanlıların o bölgedeki olaylarla bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.