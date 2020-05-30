Pişmanlık işe yaramadı

Hüseyin ÇİÇEK

Tepebaşı-Kalkanlı’da büyük yangının meydana geldiği 17 Mayıs tarihinde Serdarlı-Gönendere köyleri arasındaki 3 arazide yangın çıkardığı tespit edilen Osman Billuroğlu (37) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Vedat Bilginaylar, zanlının, 17 Mayıs 2020 tarihinde, öğle saatlerinde, kullanımındaki araç ile Serdarlı-Gönendere anayolu üzerinde seyir halindeyken, kömür yakacağını ateşleyip 3 ayrı noktaya attığını söyledi.

Polis, üç yerde meydana gelen yangınlarda 3 dönüm buğday ekini, 3 dönüm arpa ekini, 3 dönüm anız ve 6 kilometrekarelik kuru otların yandığını belirtti.

Polis, zanlının evi ile aracında yapılan aramada kömür yakacağı bulunduğunu aktardı.

Bilginaylar, zanlının ifadesinde köpeklerinin zehirlendiğini, bu nedenle yangın çıkardığını söylediğini kaydetti.

Ciddi bir suç işledi

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Bilginaylar, zanlının çok ciddi bir suç işlediğini ve ağır ceza mahkemesi huzurunda yargılanacağını belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını temin etmek amacı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü geçmemek şartı ile yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.