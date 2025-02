Plaket sunuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa’nın Besançon kentinde düzenlenen Coopex Montbéliarde Show 2025 etkinliğine katılarak KKTC’yi temsil eden hayvan üreticilerini kabul etti.

Coopex KKTC distribütörlüğünü yürüten Salih Nalcı önderliğinde, veterinerler ile süt ve et üreticilerinden oluşan 18 kişilik heyet, kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a 4-5 Şubat tarihlerinde katıldıkları fuara ilişkin izlenimlerini aktardı ve ülkedeki Montbeliard ırkına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, üreticilerin KKTC bayrağıyla ülkeyi temsil etmelerinden duyduğu gururu dile getirdi.

Nalcı Group of Companies yöneticisi Salih Nalcı ise, KKTC olarak Coopex Show’a bu yıl üçüncü kez katılım gösterdiklerini belirtti.

Her yıl artan sayıda katılımcıyla fuarda yer aldıklarını ifade eden Nalcı, organizasyonda KKTC bayrağıyla temsil edilmenin yanı sıra ülkenin tanıtımı için de önemli bir fırsat yakaladıklarını söyledi.

Fuara gelecek yıllarda da katılmaya devam ederek üreticilerin oradaki hayvanları ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri yerinde görmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Nalcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a ülkede üretim alanında gerçekleştirilen yeni ırk uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde, heyet Cumhurbaşkanı Tatar’a plaket ve organizasyon anı fotoğrafı da takdim etti.