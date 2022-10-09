Polis arıyor

Aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’da Jayston Quanit Tabore’nin evinde arama yapan narkotik ekipleri 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Tabore dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Ekim 2022 tarihinde, Hamitköy’de, Jayston Quanit Tabore’nin (E-34) kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 18 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.