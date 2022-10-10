Halkın meclis'ten umudu yok

Ömer KADİROĞLU

Meclisin yeni yasama yılına başlaması nedeniyle görüşlerini açıklayan vatandaşlar, siyasilerden beklentilerinin çok olduğunu, ancak sorunların çözümü yönünde umutlu olmadıklarını söyledi. Meclis tatilinin çok uzun sürdüğünü belirten vatandaşlar “ülkede bu kadar sorun varken, onların aylarca tatil yapması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Sorunların aşılabilmesi için Meclis’in ‘yeni yasalarla’ iktidarları icraata zorlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, hayat pahalılığının yanı sıra, hastanelerde, yollarda kamu hizmetlerinde yaşanan sorunların her geçen gün daha da artmasından yakındı. Vatandaşlar, siyasete güvenin yitirildiğini kaydetti.

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Vatandaşlar ne dedi…?

Asaf Güney

“Meclis yeni yasama yılına girdi. Meclisten çok beklentimiz var ancak bunlardan hayır yok. Halk için hiçbir icraatları yoktur. Beklentimiz halkın yararına çalışmalar yapılması yönündedir ancak maalesef bu yönde bir adım atılmıyor. Meclisteki siyasilere mesajım halkın çok zor durumda olduğunu görmeleri geçimlerinin zorlaştığını görmeleri ve bu yönde çalışmalar yapmalarıdır. Durup da bir birleri ile kavga edeceklerine oturup insan gibi anlaşıp halkın yararına çalışmalar yapmaları gerektiğinin farkına varmalarını bekliyoruz.”

İsmail Akbulut

“Meclisteki vekillerden insanlara faydalı olacak kararlar üretmelerini, sağlığa önem vermelerini ve bu toplum için çalışmalarını bekliyoruz. Halk pahalılıktan geçinemez durumdadır ve halkın refahını sağlayacak, toplumun ve ülkenin faydasına olacak çalışmalar yaparak mecliste bu yönde kararlar almalarını istiyoruz.”

Nizamettin Bozkurt

“Meclis yeni yasama yılına başlarken beklentimiz halkın sıkıntılarına çözüm bulmalarıdır. Halkın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretecek, bu yönde kararlar alacak şekilde çalışmalarını bekliyoruz. İnsanlar artık çok zor durumdadır ve milletvekillerinin kendi aralarındaki tartışmalardan vazgeçip ekonomik sıkıntı içerisinde olan halka eğilmelerini bekliyoruz.”

Mehmet Akif

“Meclis yeni yasama yılına başlarken, acil olan ve bekleyen yasaları hayata geçirerek daha aktif çalışmalarını bekliyoruz. Hatta haftada iki gün değil daha fazla meclis toplantısı yapılmalıdır. Aklımıza ilk gelen çevre felaketleri ve ekonomik sıkıntılardır. Vekillerden çevre, pahalılık ve halkın refahı konusunda çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. Ancak meclisin bizdeki işleyişi ne yazık ki toplanıp nisap sağlanamadığı için dağılmak veya tartışma şeklindedir. Milletvekillerinde istek olursa iyi işler yapabileceklerine inancım vardır. Milletvekilleri ve bakanlar seçildikten sonra bir sonraki seçimi nasıl kazanacağı hesabından vazgeçmelidir. Çünkü bundan kurtulamadığımız sürece hiçbir şey yolunda gitmeyecektir. Memleket için ve halk için çalışmalarını istiyoruz.”

Olgun Güvenlier

“Memleketin geleceği, güvenliği, ekonomisi ve kalkınması adına çalışmalar yapılması lazım ancak bunların yapılacağına dair hiçbir ümidimiz yoktur. Bir milletvekili seçimlere girerken halkın sorunlarını çözmek ve halkla iç içe olmak ve ülke menfaatleri için çalışma gayesi olmalıdır ancak seçildikten sonra meclise gitmiyorlar ve nisap sağlanamıyor. Bu durum halkın sorunu değildir. Milletvekilinin görevi milletin sorunlarını çözmek olmalıdır.”

İbrahim Gerçek

“Meclis yeni yasama yılına başladı ancak benim vekillerden hiçbir beklentim yoktur. Mademki yeni seçilen milletvekilleri de eski olan vekillerin ağzına bakıyor, bu işte hayır yok demektir. Eğriye eğri doğruya doğru demesini bilmeleri gerekiyor. Ülkede birçok sorun var. Çevre, sağlık, eğitim ve ekonomi konusunda sorunları çözeceklerine dair inancım yoktur. Meclisteki milletvekillerinden beklentim kendi öz iradeleri ile hareket etmeleridir.”

Emrah Karafistan

“Meclis yeni yasama yılına başlarken beklentimiz halkın sıkıntılarını kısa sürede çözmeleri ve halkı refaha kavuşturacak kararlar almalarıdır. Evet, milletvekillerinden beklentilerimiz var ancak beklentilerimizin karşılık bulacağına inancımız yüzde 50’dir.”