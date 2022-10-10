Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 12,19 kazançla 3.567,60 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.195,81, en yüksek 3.589,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,76 artışla 3.450,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 11,30 primle 5.763,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 11,08 kazançla 2.965,96 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,70 artışla 3.511,93 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada en çok yükselen yüzde 36,05 ile Tukaş Gıda Sanayi oldu. Tukaş Gıda Sanayi'yi yüzde 34,06 ile Smart Güneş Teknolojileri, yüzde 32,19 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,13 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 7,33 ile Şekerbank, yüzde 1,99 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 194 milyar 992 milyon lirayla Sasa Polyester, 133 milyar 515,03 milyon lirayla Koç Holding ve 123 milyar 134,32 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

