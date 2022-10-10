Girne esnafına katkı

Zeytin ağaçlarının korunması, popülasyonunun arttırılarak gelecek nesillere aktarılması, bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali sürüyor. Bu yıl 21’incisi düzenlenen ve önceki gün kortej yürüyüşüyle başlayan festival nedeniyle Zeytinlik köy meydanında 60’a yakın stant kuruldu.

Türkiye’den 13 belediyenin ekipleriyle ve Avrupa’dan bir Belediye Başkanının katıldığı festival, birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konserler ve yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Kurulan stantlarda zeytin ve yan ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürü, el sanatları ve mutfağına has ürünlerin satışı da yapılıyor.

Köy meydanındaki etkinlikler, SOS Konseriyle 11 Ekim akşamı tamamlanacak.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022, 09:39